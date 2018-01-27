Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan bu fesih ile ilgili farklı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hayatını yurt dışında sürdüreceği öğrenilen Üzerli'nin işlerini bundan sonra abisi Dany Lyons'un yürüteceği öğrenildi.

Türkiye'de düzenli bir hayatı olmayan oyuncunun bu durumunun, çalıştığı ajans tarafından artık karşılanamayacak bir maliyete yol açması ve sürekli yurt dışına gidip gelmesi, yol ayrılığına neden olmuş. Kendisini Türkiye'ye bağlayacak bir durum kalmayan oyuncunun kariyerine artık yurt dışında devam edeceği ve Türkiye'deki yeni projelere de kapısını kapattığı konuşuluyor.

Öte yandan Uzerli, 3 yaşındaki kızı Lara'nın eğitimine Almanya'da başlayacak.

Sabah