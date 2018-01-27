Askerler, Zeytin Dalı harekatında kullanılacak bir füzenin üzerine "Uğur Işılak'a selam olsun" notunu yazdı.Bunun karşısında çok duygulanan Uğur Işılak, instagram hesabından "Adımızın sizlerle anılması şereftir bize, selam olsun hepinize. Allah yardımcınız olsun" açıklamasını yaptı. (Sabah)
Mehmetçik'ten Uğur Işılak'a jest
27.01.2018 - 23:50 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 23:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Uğur Işılak, Afrin'de bulunan Mehmetçiklerimiz için 'Adım Mehmet' şarkısına operasyon görüntülerinden oluşan bir klip çekmişti. Afrin'de bulunan askerlerimiz de Uğur Işılak'ın klibine selam gönderdi.
Etiketler : Şarkıcı Uğur Işılak,Afrin,Mehmetçik,
539603 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/539603.aspx
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