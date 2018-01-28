Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Öner Erkan, Zorlu AVM’deydi. Tek başına mağazaları gezen oyuncu, “Dizi güzel gidiyor. Oynadığım kötü karaktere gelen tepkilere çok şaşırıyorum. Sokakta karşılaştığım insanlar önce fotoğraf çektiriyor sonra da ‘Senden nefret ediyoruz’ diyor! Hiç böyle bir şey görmemiştim’’ sözleriyle güldürdü.

(Milliyet)

