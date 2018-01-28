Ünlü oyuncu Öner Erkan, Zorlu AVM’deydi. Tek başına mağazaları gezen oyuncu, “Dizi güzel gidiyor. Oynadığım kötü karaktere gelen tepkilere çok şaşırıyorum. Sokakta karşılaştığım insanlar önce fotoğraf çektiriyor sonra da ‘Senden nefret ediyoruz’ diyor! Hiç böyle bir şey görmemiştim’’ sözleriyle güldürdü.
(Milliyet)
Çukur'un Selim'i şaşkın! 'Senden nefret ediyoruz’
28.01.2018 - 11:45 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çukur dizisinde Selim karakterini canlandıran Öner Erkan,
Ünlü oyuncu Öner Erkan, Zorlu AVM’deydi. Tek başına mağazaları gezen oyuncu, “Dizi güzel gidiyor. Oynadığım kötü karaktere gelen tepkilere çok şaşırıyorum. Sokakta karşılaştığım insanlar önce fotoğraf çektiriyor sonra da ‘Senden nefret ediyoruz’ diyor! Hiç böyle bir şey görmemiştim’’ sözleriyle güldürdü.
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539700 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/539700.aspx
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