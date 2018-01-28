Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, annesi ile babasının boşanmasını olgunlukla karşıladığını söyledi.

MENDİL SATAN ÇOCUKLARA 200 LİRA VERDİ

İngilizce eğitimi almak amacıyla 3 ay önce ABD'ye giden Aleyna Tilki, kısa bir tatil için İstanbul'a döndü. Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, aranjörü ile Kuruçeşme'de yemek yiyen Tilki, çıkışta mendil satan bir kadına 200 lira verdi.

Aleyna Tilki, Anne-Babasının Boşanmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu: Olgunlukla Karşıladım



"BUNU İLK BİZ YAŞAMIYORUZ"

Genç popçu, annesi Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki'nin boşanmasına ilişkin sorulara, "Normal, bunlar olabilir. Aldığımız aile terbiyesinden bu tarz şeylerin olabileceğini biliyoruz. Bunu ilk biz yaşamıyoruz. Başımıza ne gelse olgunlukla karşılayabiliriz" cevabını verdi.