Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konser için Kahramanmaraş’a gelen ünlü sanatçı Rafet El Roman, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne çıktı. Sanatçı Rafet El Roman, burada faaliyete giren kayak merkezindeki tesisi inceledi.



Gazetecilere açıklama yapan Rafet El Roman, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sonunda Türkiye’nin huzur ve barışa ulaşacağını söyledi. Kış mevsiminde terör örgütleriyle mücadelenin yapıldığını söyleyen sanatçı Rafet El Roman, “Bu mücadeleden yüzümüzün akıyla kurtulacağız, zaferle ayrılacağız” diye konuştu. Rafet El Roman, şöyle devam etti:



“Ülkemizin bu zor günlerinde, Allah gerçekten bu karda, kışta halkımızı korusun. Hepimiz büyük üzüntü içerisinde izliyoruz haberleri. Ama umut ediyorum ki geleceğimiz Türkiye’miz ve halkımız için iyi olacaktır. Herkes böyle görsün hepimiz işimizin başında olmalıyız, hepimiz umut vermeliyiz. Hepimiz geleceğe güzel bakmalıyız ve eminim bu son verdiğimiz mücadelede ülkemizi feraha, huzura ve barışa ulaştıracaktır. Türkiye zaten her zaman tarihi boyunca büyük zaferlerin ülkesi, insanı ve milletidir. Bu yüzden yüzümüzün akıyla bu mücadeleden de kurtulacağımızı umut ediyorum. Zaferle ayrılacağımızı umut ediyorum.”



Rafet El Roman, Kahramanmaraş’a daha önce birkaç kez geldiğini de hatırlatarak, "Fakat bu kayak merkezini ilk kez geziyorum sanıyorum yeni bir tesis. Hayırlı uğurlu olsun. Çokta çabuk ismini duyurdu. Benim içinde büyük bir sürpriz oldu, böyle bir tesisisin Kahramanmaraş’ta olduğunu bilmiyordum. Hayattan farklı insanlarla karşılaştık yemekleriyle, erzaklarıyla ve kayak malzemeleriyle gelmişler buraya. Nerden baksanız burada 10 bin insan var galiba” diye konuştu.