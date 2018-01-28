Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, "arabesk" yaptığı dönemle ilgili olarak "Halkıma ihanet ettim" ifadesini kullandı.

"ARABESK İNSANLARIN DUYGULARINI SÖMÜRÜYOR"

Sağ, arabeskin yoksulların duygularını sömürmekten başka bir şey olmadığını savundu. Sağ, CNN Türk'te Aslı Öymen'in sunduğu Afiş programında sözlerine "Bunu ben de yaptım. Ben o zaman kalktım özür diledim ihanet ettiğimi söyledim. Ben kendi halkıma geldiğim insanlara böyle bir dönem ihanet ettim. Bunu bilerek mi yaptım bilmeyerek mi yaptım çok farklı bir şey ama ben onu kendi açımdan bir ihanet" diye devam etti.