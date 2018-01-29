Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seren Serengil'in yorumcu olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanmıştı. Karara uymayan Serengil'e 3 günlük hapis cezası verildi.



DEMET AKALIN YORUM YAPACAK

Seren bugün program sonrası cezaevine girecek. Demet Akalın da yakın arkadışının yerine programda yorum yapacak.



NE OLMUŞTU?

Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil'e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen'in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil'in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.