Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram hesabını aktif kullanan Özge Ulusoy’u iki aydır taciz eden hayranı adeta çıldırttı. “Bir delilik yaparım. Çok ciddiyim. Özge seni çok seviyorum.” diyen takipçisi için Ulusoy yaptığı paylaşıma şu notu düştü : “İki aydır düzenli yazıyor, blockluyorum. Başka hesaba geçiyor. İş tehdide vardı. Bir kez daha bir şey gönderirse hukuki süreç gerekecek”

