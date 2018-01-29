Instagram hesabını aktif kullanan Özge Ulusoy’u iki aydır taciz eden hayranı adeta çıldırttı. “Bir delilik yaparım. Çok ciddiyim. Özge seni çok seviyorum.” diyen takipçisi için Ulusoy yaptığı paylaşıma şu notu düştü : “İki aydır düzenli yazıyor, blockluyorum. Başka hesaba geçiyor. İş tehdide vardı. Bir kez daha bir şey gönderirse hukuki süreç gerekecek”
Özge Ulusoy isyan etti, o mesajları yayınladı!
29.01.2018 - 10:49 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü manken Özge Ulusoy, kendisini sosyal medyadan mesaj atarak taciz eden hayranının mesajlarını yayınlayarak tacizcisini mahkemeye vereceği söyledi.
Instagram hesabını aktif kullanan Özge Ulusoy’u iki aydır taciz eden hayranı adeta çıldırttı. “Bir delilik yaparım. Çok ciddiyim. Özge seni çok seviyorum.” diyen takipçisi için Ulusoy yaptığı paylaşıma şu notu düştü : “İki aydır düzenli yazıyor, blockluyorum. Başka hesaba geçiyor. İş tehdide vardı. Bir kez daha bir şey gönderirse hukuki süreç gerekecek”
Etiketler : özge ulusoy,Özge Ulusoy instagram,sosyal medya,
539910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/539910.aspx
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