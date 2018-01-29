Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'ın canlı yayınında konuşan Seren Serengil, bugün teslim olacağını söyledi. Serengil, cezaevinde kalan arkadaşı Deniz Seki'den tavsiyeler aldığını söyledi.

"O RENKLERİ GÖREVLİLER GİYİYORMUŞ"

Seren Serengil Deniz Seki'nin kendisine verdiği tavsiyeleri açıkladı. Serengil, "Hapishanede neye ihtiyacım olacağını Deniz Seki'den öğrendim. Ayaklarım çok üşüdüğü için termal çoraplardan aldım kendime. Deniz bana gri ve yeşil renk giymemi söyledi, çünkü oradaki görevliler o renkleri giyiyormuş" dedi.