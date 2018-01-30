Ünlülerin akın ettiği gecenin yıldızı 6 dalda Grammy ödülü kazanan 32 yaşındaki Amerikalı R&B şarkıcısı Bruno Mars oldu. Bruno Mars, “Yılın Albümü”, “Yılın Kaydı”, “Yılın Şarkısı”, “En İyi R&B Albümü”, “En İyi R&B Şarkısı” ve “En İyi R&B Performansı” ödüllerinin sahibi oldu.
Grammy Ödülleri’ne Bruno Mars damgası
30.01.2018 - 04:47 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Müzik dünyasının Oscar’ı kabul edilen Grammyler, ABD’nin New York kentindeki ünlü Madison Square Garden Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Etiketler : bruno mars,
540074 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/540074.aspx
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