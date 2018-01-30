Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlülerin akın ettiği gecenin yıldızı 6 dalda Grammy ödülü kazanan 32 yaşındaki Amerikalı R&B şarkıcısı Bruno Mars oldu. Bruno Mars, “Yılın Albümü”, “Yılın Kaydı”, “Yılın Şarkısı”, “En İyi R&B Albümü”, “En İyi R&B Şarkısı” ve “En İyi R&B Performansı” ödüllerinin sahibi oldu.