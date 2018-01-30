Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel henüz tanıtımlarının döndüğü dizisi Jet Sosyete hakkında yapılan bir paylaşıma tepki gösterdi.

TANITIMLARI DÖNMEYE BAŞLADI

Ekranda boy göstermeye hazırlanan Gürse Birsel'in yeni dizisi 'Jet Sosyete' dizisinin tanıtımları geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başlamış ve konuşulmuştu. Yeni projesi hakkında yapılan yorumları yakından takip eden Gülse Birsel, bir takipçisinin yaptığı eleştiriye yanıt verdi.

"BEN BİLE SEYRETMEDİM"

Dizinin sadece tanıtımını izleyerek bir karara varan takipçisine tepki gösteren Birsel, "Dizi daha başlamadan seyretmiş olmanız müthiş! Ben bile daha seyretmedim. Hatta çekimler bile bitmedi" dedi.