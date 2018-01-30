Salling hakkında cinsel içerikli videolar iddiasıyla dava açılmıştı. Ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Salling'in Mart ayında görüşecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alması bekleniyordu.
Ünlü oyuncu intihar etti
30.01.2018 - 22:11 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin meşhur komedi dizilerinden 'Glee' ile adını duyuran 35 yaşındaki Amerikalı aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ederek hayatına son verdiği açıklandı.
Etiketler : Mark Salling,
540270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/540270.aspx
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