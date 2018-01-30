Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen günlerde evde fenalaşan oyuncu Ercan Bostancıoğlu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde tedavi gören usta oyuncu yapılan testlerin ardından açıklama yaptı.

ZATÜRRE BAŞLANGICI VARMIŞ

Devlet hastanesinde tedavi gören Ercan Bostancıoğlu "15 gündür hasta yatıyorum. Zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Antibiyotik ve iğne tedavisi görüyorum. KOAH rahatsızlığı da var, nefes alıp vermekte oldukça zorlanıyorum. Yeni çekilecek tomografi ve ultrasondan sonra Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatma durumum var." dedi.