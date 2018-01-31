Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Engin Altan Düzyatan'ın Ertuğrul Bey'i canlandırdığı, TRT 1'in izlenme rekorları kıran tarihi dizisi son bölümde Karacahisar Kalesi fethedilmiş ve obadakiler rahat bir nefes almaya başlamıştır. Şimdi sırada baskından yaralı olarak kaçan Ares ile Titan'ı bulmak kalmıştır. Kaleyi geri isteyen Bizanslılara karşı Ertuğrul Bey'in tepkisi sert olur.

ÖZLEMİNİ DİLE GETİRİYOR

104. bölüm 2. fragmanında ise eşi Süleyman Şah'ın ölümü sonrasında bir nevi obasının başına geçen Hayme Ana, ölen oğulları ve eşini özlediğini, onlara kavuşmak istediğini oğlu Ertuğrul Bey'e söylüyor.

HAYME ANA YERE YIĞILDI

İzleyiciyi derinden etkileyen bu sözler sonrası Hayme Ana, toy toplantısı sırasında yere yığılıyor.