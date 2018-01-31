Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Defne Samyeli O3 Medya imzalı 'İstanbullu Gelin'de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent’in eski eşi ‘Siren’karakterini canlandıracak.

Defne Samyeli’nin de pek çok ünlü isim gibi dizinin sıkı bir takipçisi olduğu konuşuluyor.Önceki yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği ajan Zeynep karakteriyle beğeni toplayan Samyeli, son dönemde çok sayıda film ve dizi teklifi alıyor.

Zeyney Günay Tan ile Deniz Koloş’un yönettiği “İstanbullu Gelin’in senaryosunu ise Deniz Akçay yazıyor.