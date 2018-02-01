Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Grammy ödülleri için New York’a giden sanatçı, New Zealand Herald gazetesinde tam sayfa el yazısıyla hayranlarına seslendi ve “kadın müzisyenlere inandıkları” için teşekkür etti. Şarkıcı ayrıca sevenleri için “Güzel bir emsal oluşturuyorsunuz” notunu düştü. “Melodrama” isimli çalışması bulunan Lorde, Grammy’de ‘En İyi Albüm” listesinde tek kadın aday olmuştu. Bruno Mars, ‘’24K Magic’’ albümüyle ödüle uzanmıştı.