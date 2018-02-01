Geçtiğimiz günlerde Grammy ödülleri için New York’a giden sanatçı, New Zealand Herald gazetesinde tam sayfa el yazısıyla hayranlarına seslendi ve “kadın müzisyenlere inandıkları” için teşekkür etti. Şarkıcı ayrıca sevenleri için “Güzel bir emsal oluşturuyorsunuz” notunu düştü. “Melodrama” isimli çalışması bulunan Lorde, Grammy’de ‘En İyi Albüm” listesinde tek kadın aday olmuştu. Bruno Mars, ‘’24K Magic’’ albümüyle ödüle uzanmıştı.
Lorde'den tam sayfa teşekkür
01.02.2018 - 06:53 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 06:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ocak ayının başında İsrail’de vereceği konseri iptal eden dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı Lorde, ülkesinin en büyük gazetesine el yazısıyla bir ilan verdi.
Etiketler : lorde,teşekkür,israil,filistin,
540580 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/540580.aspx
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