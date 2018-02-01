Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouTuber Banu Berberoğlu, konuşmasıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Sevdiği makyaj malzemelerini, en çok yediği abur cuburları ve sevgilisi Mehmet'le geçirdiği anlardan kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

HAYRETTİN'LE VİDEO ÇEKTİLER

Kısa sürede üne kavuşan Banu Berberoğlu ve erkek arkadaşı Mehmet için komedyen Hayrettin Trabzon'a geldi. Hayretin, genç çift ile kanalında yayınlanmak üzere video çekti. Hayrettin'in videosu kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

42 BİN TL KAZANDIĞI İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaptan yapılan "Siz benimle dalga geçtiniz ama bugün bugün Youtube'dan hesabıma 42 bin TL yattı" açıklamayı yalanlayan Berberoğlu, "Para kazanıyorum ama Youtube kuralları gereği ne kadar kazandığımı açıklayamam" ifadelerine yer verdi.