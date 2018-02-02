Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzisyen Sinan Akçıl, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan Mehmetçiğe özel şarkı hazırladı. Akçıl, “Yakında Döneceksin (Mehmet’im)” parçasını dijital müzik ve video platformlarında paylaşıma açtı. Akçıl, şarkının izleme ve indirmeden elde edilecek bütün gelirlerini Mehmetçik Vakfına bağışlayacak. Şarkıyı dakikalar içinde yazdığını, bestelediğini ve kayda aldığını söyleyen Akçıl “Ben 80 milyon insanımızın duygusunu, seslenişini şarkı yaptım. Bu benim şarkım değil, Türk milletinin Mehmet’ine seslenişidir. Kilis’te görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığına gidip askerlerle görüşüp şarkımı paylaşacağım için çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. Sanat dünyasından bazı isimlerin operasyona karşı çıkmasını da değerlendiren Akçıl “Ben o bildiri yayınlayıp, Afrin operasyonuna karşı çıkanları bir türlü anlayamıyorum” dedi.