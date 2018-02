Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, az önce Survivor 2018 All Star tanıtımını paylaştı. İşte kadroda olan kesin isimler...

Hilmi Cem İntepe

Merve Aydın

Murat Ceylan

Sahra Işık

Nihat Doğan

Damla Can

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Adem Kıllıççı

Nagihan Karadadere

Hakan Hatipoğlu

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı listenin sürpriz ismi Ümit Karan oldu.

Ümit Karan kimdir?

Daha önce Survivor 2013'de yarışan Ümit Karan'ın Survivor 2018 All-Star kadrosunda olacağı bilinmiyordu.

Ümit Karan, 1 Ekim 1976‘da Berlin, Almanya‘da doğdu. Futbol hayatına Berlin’in Kreuzberg ilçesinde Hertha Yehlendorf, Rather SV gibi amatör takımlarda forma giyerek başladı. 18 yaşına kadar Berlin’de yaşadı. 1995 1996 senelerinde Türkiyemspor Berlin takımında oynayan Karan, buradan Gençlerbirliği‘ne transfer oldu. 2001 yılına kadar Gençlerbirliği forması giyen Karan, takımının 2000 Türkiye Kupası‘nı kazanmasında önemli rolü olan futbolculardan biriydi.

GALATASARAY'DA İLK DÖNEMİ

Bu performansı, bir çok büyük klübün ilgisini çekiyordu. 2001- 2002 sezonu öncesi, kendisi ile ilgilenen takımlardan Galatasaray‘ın teklifini kabul etti. Galatasaray’a transferi, Ümit Karan için şüphesiz kariyerinin en önemli gelişmesiydi. Ancak, Galatasaray forması altında sahaya çıktığı ilk sezondan itibaren beklenileni veremedi. 2004 - 2005 sezonunda antrenör Georghe Hagi ile de anlaşmazlıklar yaşaması sonucu kendine takım aramaya başladı.

KİRALIK OYNADI

Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu. Ancak Karan, Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile antlaştı. Kiralık olarak 2005’in yazına kadar BB Ankaraspor için oynayan Karan, henüz ilk maçında 2:1 galip gelen takımının iki gölünü de kendisi attı.

İKİNCİ GALATASARAY DÖNEMİ

2005 - 2006 sezonunda tekrar Galatasaray forması giyen Karan, spor yazarlarına göre “tamamen yenilenmiş, farklı bir futbolcu”ydu. Galatasaray’ın şampiyonluğunda çok önemli rolü olan maçların dönmesini sağladı. Attığı 17 gol’le Gol Krallığı’nda 1. sırada iken sakatlandı ve sezonu kapattı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Turkcell Süper Ligi’ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 ‘da Beşiktaş’a karşı kaydetmiştir. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor'da ünlüler takımında yer alan Ümit Karan yarışmayı üçüncü olarak tamamladı...

Peki ama Survivor 2018 kadrosunda başka kimler olacak... İşte daha önce açıklanan bilgiler ve iddialar...

İSMİ GÜNDEMDE OLANLAR / İREM AKIN

10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018 All Star için yeni bir isim gündeme geldi. Kick Boks, Muaythai ve Boks Milli Takımı'nda yer alan, farklı kategorilerde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde eden Çorlulu İrem Akın'ın gönüllüler takımında yer alacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde seçmeleri devam eden Survivor 2018 kadrosu için iki yeni isim gündeme gelmişti. Göz6 evinde isimlerinden söz ettiren iki yarışmacı Ecem Karaağaç ve Ramazan Kalyoncu'nun Survivor 2018'de yarışacağı iddia edildi.

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Göz 6 yarışmasının kızlarından Ecem Karaağaç Bursalı. Mimar olan ve mesleğini yapan25 yaşındaki heyecanı çok seviyor.

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

8 Nisan 1990’da Rize’de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro’da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu.

Daha önce de Damla Can'ın 10 Şubat Cumartesi günü başlayacak Survivor kadrosunda yer alacağı öne sürüldü. Ancak Survivor 2016'da finale kalarak büyük başarı elde eden Damla Can ile ilgili iddialar ne Survivor Türkiye hesaplarından ne de Acun Ilıcalı tarafından henüz doğrulanmadı.

İşte Survivor 2018 öncesi yaşanan son gelişmeler ve Survivor 2018 All Star yarışmacıları hakkında bilmeniz gerekenler.

2016 Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından olan ve adaya 108. günde veda eden Gizem Kerimoğlu'nun Survivor All Star kadrosunda olacağı konuşuluyor. Ancak bu iddialar şuana kadar doğrulanmadı.

Survivor 2018 kadrosu için ismi geçen bir diğer kişi ise Elif Güngör. Fitness eğitmenliği yapan Güngör'ün Survivor ile ilgili bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması iddiaları güçlendiriyor. Ancak Elif Güngör'ün de seçmeleri devam eden Survivor 2018 kadrosunda olacağına dair bir açıklama yok.

İşte Survivor 2018 All Star kadrosunda olacağı kesinleşen isimler:

Survivor 2018, 10 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Peki All Star takımından Hakan Hatipoğlu büyük mücadele hakkında ve daha önce gerilim yaşadığı Survivor Turabi hakkında ne düşünüyor?

3. defa Survivor'a katılacak olan Hakan Hatipoğlu "2010, 2015'e göre daha kolaydı. 2015 All Star olduğu ve uzun sürdüğü için çok zor şartlar yaşadık. 2 kere Survivor'a katılmanın yanı sıra Panorama'da 250'ye yakın program yaptım. Bu da ayrı bir tecrübe. Hayatımda çok büyük bir yeri var Survivor'ın" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Güçlü bir All Star takımının karşısına basit bir takım çıkmayacaktır. Gönüllüler de efsane bir takım olacaktır. Cumaali ye çok büyük saygım var. 1700 kilometre yürümek büyük bir azim.

Daha önce Survivor'da Turabi ile olan gerginlikleri hakkında konuşan Hakan Hatipoğlu "Turabi ile aramda bir şey yok çünkü görüşmüşlüğümüz yok. Sadece Kıbrıs'ta finalden sonra tebrik etmiştim onu. Onunla aynı takımda olmak benim için güzel bir şey değil. Benim isteğim onun gibi 2 kere şampiyon olmuş birine karşı yarışmak."

İşte Turabi'nin Survivor açıklaması ve yarışmacılar hakkında bilmeniz gerekenler:

Survivor 2018 kadrosunda yer alacağı açıklanan Turabi'nin Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Peki Turabi, Survivor 2018'e gitmeyecek mi?

Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a katılan ve yaptıklarıyla fenomen hale gelen Turabi bu yıl Survivor kadrosunda yer alıyordu. Kendi yaptığı paylaşımlarla da Survivor 2018 kadrosunda yer alacağını duyuran ve rakiplerini korkutan Turabi'den şoke eden bir paylaşım geldi. Turabi Instagram'ın hikaye bölümünde yaptığı paylaşımda önce Survivor'a gelmeyeceğini duyurdu. Turabi'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkes neler olduğunu merakla beklerken Turabi'den bir paylaşım daha geldi.

Turabi, Instagram'ın hikaye bölümüne "Evet üzülerek söylüyorum ki bu sene arkamdan çevrilecek hiçbir oyuna gelmiyorum" yazdı. Sosyal medyada Turabi ifşaları geliyor yorumu yapılmaya başlandı. Neler olduğu merak konusu olurken Turabi yaptığı son paylaşım duruma açıklık getirdi.

"Gitmiyorum diye sevinenler... Gülümseyin Turbolandınız" yazan Turabi birçok eleştiri aldı.

Peki ama bugünlerde gönüllüler takımının açıklanması beklenen Survivor 2018 All Star kadrosundaki yarışmacıları tanıyor musunuz?

NEVİN YANIT

Son olarak Nevin Yanıt'ın Survivor 2018 katılacağını duyuran Acun Ilıcalı, "Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor'da! Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler'in takımında yarışacak. Nagihan, Merve ve Sema'ya Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.

"ASLA PES ETMEM"

Nevin Yanıt'ın ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Survivor 2018 gönüllüler takımında ben de varım. Karşı takım çok tecrübeli ama ben de çok iyiyim. Kendime güveniyorum ve inanıyorum. Hırslıyım, azimliyim ve asla pes etmem. Kendim için takımım için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan eminim. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şubat ayında Survivor'da görüşmek üzere"

SAHRA IŞIK

Survivor 2017 yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, önceki akşam sevgilisi İstinye'de görüntülendi.

Işık, 'Survivor 2014', 'Survivor All Star'dan sonra önümüzdeki sene düzenlenecek Survivor 2018'e de katılacağını açıkladı.

Işık, "Tekrar ada yolcusuyum. İddialıyım. Yarışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.



SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Esra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Geçtiğmiz günlerde ise Acun Ilıcalı ile konuşan Ali Eyüpoğlu Survivor 2018 All Star'da yaşanacak 2 sürprizi açıkladı. Buna göre; ‘Survivor 2018 All Star’da takımlar 12’şer kişiden oluşacak. Şimdiye kadar

‘Survivor 2018 All Star’da kesinleşen isimler: Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Nihat Doğan, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın.

Açıklanan yarışmacı sayısı henüz 11... Bunlardan 50 günde Iğdır’dan İstanbul’a yürüyerek ‘Survivor’ hayaline kavuşan Cumali Akgül, ‘Survivor Gönüllüler’de yarışacak. Kaldı geriye 10 ünlü.

Ilıcalı, ‘Survivor 2018 All Star’ın kadrosuna üç kadın ünlü dahil edeceğini söyledi. Bu demektir ki, şu ana kadar açıklanan ‘Ünlüler’den biri ‘Gönüllüler Takımı’na geçecek.

SURVİVOR'DA TÜRK-YUNAN YARIŞI

Üstelik bu Survivor eskilerden çok farklı olacak. ‘Survivor 2018 All Star’da yarışmacı sayısı 10’a düştüğünde karşılarına, Acun Medya’nın Dominik’te Yunanistan için çektiği ‘Survivor’ın finale kalan 10 yarışmacısı çıkacak. ‘Survivor’, Türk ve Yunan yarışmacıların kapıştığı bir arenaya dönüşecek, işin içine milli duygular girecek."

"MEKANIN SAHİBİ GELİYOR"

Son olarak Nihat Doğan, Survivor 2018'e katılacağını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Instagram ve Twitter hesaplarından açıklama yapan Nihat Doğan, "Kardeşlerim Sizlerin desteğiyle Yarım kalan öksüz bir hikayeyi tamamlamaya Survivor All Star 2018'e gidiyorum.. dualarınızı benden esirgemeyin.. Bu zamana kadar survivor hakkında tüm bildiklerinizi unutun. Mekanın sahibi geliyor" sözleriyle Survivor 2018'e gideceğini açıkladı.

2011 yılında Survivor'a katılan Nihat Doğan finale kadar gelmeyi başarmış ancak birinci Derya Büyükuncu olmuştu.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur. Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur.

Stüdyo albümleri

1995: Kırdın Kalbimi

1996: Ayrılık Acı Birşey

1998: Anlamıyorlar

2000: Dayan Yüreğim

2001: Züleyha

2002: Zor Gelir

2004: Seve Seve

2005: Bitanesinden Bitanesine

2007: Allah belanı versin

2009: 1071

Filmleri

2001: Sultan

2013: Harem (konuk oyuncu)

Acun Ilıcalı Survivor 2018 All Star kadrosuna katılan 3 ismi daha açıklamıştı. Buna göre; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu Survivor 2018 kadrosunda yer alacak.

"YARIM KALAN BİR HİKAYEMİZ VAR"

"Mücadele gücünün; azmin, hırsın, üst düzey doruklarda yaşandığı Survivor All Star kadrosunda ben de varım. Biliyorsunuz ki yarım kalan bir hikayemiz var. Bu hikayeyinin tamamlaması için bir yolculuğa çıkacağım, inşallah bu yolculukta bana eşlik edersiniz. Ben parkurlarda yarışırken en büyük enerji kaynağım siz olacaksınız. Bunu bilerek yarışacağım. Survivor All Star kadrosunun en iyi yarışmacılarıyla aynı adada yaşamak aynı parkurlarda yarışmak benim için heyecan verici bir durum. Şimdiden bana vereceğiniz destekler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Adem Kılıççı, Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017'de Ogeday ile finale kalan ve ikinci olan Adem Kılıççı, yarışma boyuncu Sabriye Ergin ile olan yakınlığıyla gündeme geldi. Peki Survivor 2018 All Star'da yer alacak Adem Kılıççı kimdir?

5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da doğan Türk boksör Adem Kılıççı İstanbul’da bulunan Fenerbahçe Boks şubesinde boks kariyerini devam ettirmektedir. 1.89 metre boyunda olan Adem Kılıççı, kariyeri boyunca pek çok madalya kazanmıştır. 2004 yılında Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışan boksör gümüş madalya kazandı. 2007 yılında düzenlenmiş olan Dünya amatör Boks Şampiyonasında da bronz madalya almaya hak kazandı. 2008 yılında Yaz Olimpiyatları çerçevesinde 69 kiloda mücadele etmiş olduğu İngiliz boksör Billy Joe Saunders’e 14-3’lük skor ile yenildi ve Türk boksör 2008 Yaz Olimpiyatlarına veda etmiş oldu.

İtalya’nın Pascara kentinde düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, gösterdiği performans sayesinde 2009 yılında yarışmalardan gümüş madalya ile ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da düzenlenmiş olan Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda da katıldığı müsabakalar sonrasında gümüş madalya alan Türk boksör Adem Kılıççı, başarılarını 2012 yılında da sürdürdü. 2012 yılında gerçekleştirilen Londra Olimpiyatları’nda yapılan testler sonucunda kanında yasaklı maddeye rastlanan Adem Kılıççı, bundan dolayı Londra Olimpiyatları’ndan diskalifiye edildi. Olimpiyat müsabakaları sonucunda almış olduğu dereceler de iptal edildi. 2012 yılının ardından da 2013 yılında Akdeniz Oyunları’nda altın madalya almaya hak kazandı.

Türk boksör, 2014-2015 Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen APB Profesyonel Boks Liginde dünya şampiyonu olmuş ve Rio’da düzenlenecek Olimpiyatlar için katılım hakkı kazanmıştır. Fakat kanının içinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle Türk boksör Adem Kılıççı Rio’ya gidememiştir.

"HERKES ÇOK HAZIR GELİYOR"

"Survivor 2018 All Star takımında ben de varım. Çok zor bir yıl olacak herkes çok hazır geliyor. Ama ben de çok hazırım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım buna çok eminim. Şubat ayında görüşürüz."



HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucudur.

İsmimi ilk kez Var Mmsın, Yok musun ile duyuran Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır.

Kariyerini sunucu olarak devam ettiren Survivor Hakan Hatipoğlu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı. Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda öne çıkan isimlerden biriydi. Bir dönem 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı dizi filmde de rol almıştır.

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Survivor 2018 All Star'da yer alacağı Hilmi Cem İntepe kimdir? Survivor Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla Yenice'de doğdu. Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı. 15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013'te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı.

Yarışmadan sonra birçok projede yer alan Hilmicem İntepe, en son Bodrum Masalı’nın kadrosunda yer almış, oyunculuğuyla da adından söz ettirmişti.

Murat Ceylan, Survivor 2018'de yarışacak 5. kişi olarak açıklandı.

"PERFORMANSIM ESKİSİNDEN ÇOK DAHA İYİ"

"Survivor 2013'ten bu yana aradan tam beş sene sonra Survivor 2018'de tekrar sizlerinde karşısında yarışacak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Bizleri nasıl bir sezonun beklediğini üç aşağı beş yukarı kestirebiliyorum. Ama Survivor bu, her sezon bir öncekinden biraz daha zor geçiyor. Bazı talihsizlikler, sakatlıklar hatta ameliyatlar yaşadım. Ancak performansım eskisinden çok daha iyi. Çok daha güçlüyüm ve çok daha hızlıyım. Beni sevenlerin desteğine öncekinden çok daha fazla ihtiyacım var. Bunu lütfen unutmayın, sizin desteğiniz benim için her şey demek olacak. Yarışmacı arkadaşlara hak edeni kazanacağı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Gelin Survivor şampiyonluğuna birlikte yürüyelim."

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü 3. Sınıfta lisans eğitimine devam ediyor.

Müzikten başka bir çok spor dalıyla da yakından ilgilenen Murat 7 yıldır profesyonel olarak fitness ile uğraşıyor.

Survivor 2018'de yarışacak Murat Ceylan ayrıca İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapıyor.

Peki ama Murat Ceylan'dan önceki isimler nasıl açıklanmıştı? İşte Survivor 2018 All Star hakkında şu ana kadar bilinen bilgiler...

3 KADIN YARIŞMACIYI AÇIKLADI

Acun lıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Survivor2018 ’de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler’e karşı... İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum.."

"MERAK EDİYORUM"

Survivor Türkiye'nin resmi hesabından açıklaması yayınlanan Merve Aydın şu sözleri dile getirdi: "Bu sene Survivor All Star takımında ben de varım. Karşı tarafta gönüllüler olacak. Bakalım nasıl bir gönüllü takımı olacak? Gerçekten onlar da bizim kadar güçlü olacak mı çok merak ediyorum."

"AÇ KALMAK İSTEMİYORUM"

"Üç kadın açıklandı biliyorsunuz. Biz üçümüz kendi branşlarımızda iyiyiz. Karşı takımda da iyi sporcular olacaktır. Güzel mücadeleler izleyeceğiz. Bu sene çok zor olacak. Umarım çok aç kalmam, aç kalmak istemiyorum. Bu sene daha çok kazanmak istiyorum, daha fazla oyun almak istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum"

MERVE AYDIN KİMDİR?

Survivor 2018'de yarışacak isimlerden Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu.

2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

Sema Aydemir

"VAKİT SURVİVOR VAKTİ"

İkinci kez Survivor'a katılacak olan Sema Aydemir ilk duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ve yine vakit Survivor vakti. 2018 Survivor en hırslı, en güçlü yarışmacıların olduğu Survivor. Madem biz buna layık görülmüşüz antremanlara tam gaz devam. Korkuyor muyum? Evet. Umurumda mı? Hayır. Biz ne yangınlar, sakatlıklar, hastalıklar gördük. Hazırız, hazırlanıyoruz. Sizlere iyi seyirler bizlere sabırlar."

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, Tayfun Akgün'ün antrenörlüğündeki Enkaspor'un milli atletidir. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında da boy gösterdi.

Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir.

Aydemir, 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derece yapmıştır.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlidir.

Sema Aydemir ile Eşref Apak çiftinin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır.

"BEN DOĞUŞTAN HAZIRIM"

Karadere yarışmaya katılacağının açıklanmasının ardından şöyle konuştu: "Survivor 2018 All Star kadrosunda ben de varım. Efsana bir ünlüler takımı ile bomba bir gönüllüler takımının amansız mücadelesine seyirci olacaksınız. Rekabetin ve adrenalinin hat safhada olduğu, parkurların alev alev yandığı, acının açlığın ve özlemin tavan yaptığı zorlu bir Survivor'la sizlerin karşısında olacağız. Benim hazır olup olmadığımı düşünüyorsanız ben zaten doğuştan hazırım. Mücadele etmesi bizden soluksuz izlemesi ve destek vermesi sizden."

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Milli atletlerimizden Nagihan Karadere, Survivor 2016'da Ünlüler takımında mücadele etmişti. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor'ın 2018 kadrosuna milli atlet Nagihan Karadere dahil oldu.

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

"SURVİVOR'A GİTMEDEN AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Survivor 2018'e sayılı günler kala konuşan Nagihan Karadere, "Survivor'a şampiyonluk için gidiyorum. Zaten ben yapmayacağım için beş dakika mı bile ayırmam gerçekten çok istiyorum. Şampiyonluğu hayal ediyorum, gecem gündüzüm birbirine karıştı. Bir şeyiş ne kadar çok istersen o kadar çok yaklaşırsın. Kadın şampiyona ihtiyaç duyulduğu için adaylardan biriyim. Bunun için tüm çabamı sarf edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kızına olan sevgisinden bahseden Karadere şöyle devam etti: "Survivor'da kızım çok özleyeceğim. Gitmeden kızıma doya doya bakıyorum. Kızım bunun farkında, 'Anne sen Survivor'a gideceksin, seni çok özleyeceğim' diyor. Bunu duyunca bile acayip duygulanıyorum. Tek özleyeceğim şey kızım olacak. Daha gitmeden ağlamaya başladım çünkü gerçekten kızımı çok çok seviyorum."

Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor.

Haberi Sosyal medya hesabından paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına '3. defa Survivor mı? 'İmkânsız...' dedi gururum. 'Riskli...' dedi. Tecrübem, 'Manasız...' dedi. Mantığım, 'Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim... 'Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.

Survivor Turabi Çamkıran, 1986 Mersin’de dünyaya geldi.Survivor Turabi Çamkıran’ın hayatının en önemli parçasını bir çeşit savunma sporu olan Muay Thai oluşturuyor. Türkiye’de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu sporda elde ediyor.

Turabi Çamkıran ismini ilk olarak ‘Benimle Dans Eder misin?’ yarışmasında duyduk. Survivor Turabi, daha sonrada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştı. Son olarak Survivor Ünlüler & Gönüllüler'de gördüğümüz Survivor Turabi, buradaki başarılarıyla gönüllere taht kurdu. Survivor finalinde Gökhan Keser ile birlikte halk oylamasına çıkan Survivor Turabi Çamkıran, adını şampiyonlar listesine yazdırmayı başardı.

Acun Ilıcalı geçen hafta Survivor 2018 hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulunmuştu.

48 yaşındaki Ilıcalı ilk paylaşımında, "Survivor 2018’de bir ilk yaşanacak! Bir takım bugüne kadar yarışan isimlerden en öne çıkan All Star’lar" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci tweet'in de ise Ilıcalı, "Diğer takım yeni başvurulardan gelecek yepyeni Gönüllüler! All Star kadrosunu çok yakında açıklamaya başlayacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Show'a katılan Ilıcalı Survivor 2018'in ilk yarışmacısının Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl ise Survivor 2017 şampiyonu gönüllüler takımından Ogeday Girişken olmuştu.