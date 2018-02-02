Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının final tarihi belli olduk. Geçen sene Mart ayında final yapan O Ses Türkiye, bu yıl erken veda ediyor. O Ses Türkiye'nin final bölümü, 4 Şubat Pazar akşamı canlı yayınla ekranda olacak.

ACUN ILICALI SUNUCULUĞU BIRAKMIŞTI

O Ses Türkiye 2018 sezon finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yerini Jess Molho'ya bıraktığı, jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe'nin oturduğu O Ses Türkiye'de önce çeyrek, ardından final, en son ise final heyecanı yaşanacak.

ÜÇ GÜNDE BİTİRECEKLER

''O Ses Türkiye'' cuma günü çeyrek finaliyle, cumartesi canlı yayınıyla yarı final ile, pazar günü canlı yayınıyla büyük finali ile 20.00'de TV8'de!