Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Kartal Tibet'in son halini görenler "Zaman çok acımasız" demekten kendini alamıyor.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR

Yakışıklığıyla bir döneme damga vuran usta oyuncu, 27 Mart 1939 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Sayısız filme imza atan Kartal Tibet'in 40 yıl içindeki değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

KARTAL TİBET KİMDİR?

Kartal Tibet, 1938 Ankara doğumlu yönetmen, oyuncu, senarist. Yeşilçam'a çok büyük katkıları bulunan Tibeıda bulunmuştur. Oynadığı ve yönettiği tüm filmler Türk Sineması'nın klasikleri arasına kazınmıştır.

Kartal Tibet, 27 Mart 1939 de öğretmen olan anne ve babasının ilk çocuğu olarak dünyaya gelir. Daha ilk okuldayken ilgi çeker, Radyo Çocuk Kulübü'nde Ayşe Abla piyeslerinde başrolü konuşmaya başlar.



Ama o ikisini de istemez; çünkü babası avukat olduktan sonra annesinden ayrılmış, avukatlık ona aile parçalayan bir meslek gibi görünmüştür. Tiyatroya gelince, o parıltılı dünyadan aklında daha çok sahne arkasındaki beklemeler, provalar, kavgalar, yani eziyet kısmı kalmıştır. Hem o sıralar dayısı İTÜ'de mimarlık okumaktadır ve o dayısıyla arkadaşlarına hayrandır. Yani mimar olmak ister. Bu arada Ankara'nın yıldız basketbolcularından da biridir. Ama annesiyle babasının yeniden evlenişi, gelen yeni kardeşler yüzünden biraz bocalar. Ve Konservatuara girer.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucularındandır. Burada dört piyes yönetir, 16'sında oynar.

O sıralar askere giden Göksel Arsoy'un yerine bir jön arandığı için film teklifleri gelmektedir ama o ''Göksel Arsoy ne alıyorsa onu alırım'' dediği için olmaz bir türlü. Yine de Suat Yalaz'ın Karaoğlan teklifi ve ''siz hangi ücreti uygun görürseniz'' cevabı nedeniyle Yeşilçam'a adımını atar. Tabii önce at binme, dövüş gibi dersler alır.

Karaoğlan'dan sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, Sarmaşık Gülleri'nden Boş Çerçeve'ye bir dolu melodramda, Zambaklar Açarken, Çalıkuşu gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde, tarihi filmlerde rol aldığı oyunculuk kariyeri sadece on yıl sürer.

İlk kez 1977'de Tosun Paşa filmiyle yönetmenliğe adım atar. 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetir. Tabii sonra televizyon dönemi başladığı için, 12 dizinin, 200'den fazla bölümünü çeker. Mesela, Süper Baba, Borsa, Bizim Aile, Ah Bir Zengin Olsam...