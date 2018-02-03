Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Gülben Ergen’in şikâyeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, cezaevine konuldu. Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil hakkında geçtiğimiz hafta İstanbul 11. Aile Mahkemesince 3 gün tazyik hapsi karar verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararının hazırlamasının ardından önceki akşam saatlerinde Serengil, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararı üzerine Serengil, dün sabah erken saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelerek teslim oldu. İnfaz savcılığında işlemleri yapılan Serengil, cezaevine götürülmesi için polislere teslim edildi. Serengil, Bakırköy Cezaevine götürülmek üzere polis eşliğinde adliyeden ayrıldı. Serengil’i taşıyan polis aracı doğrudan cezaevine girdi. Serengil’in pazartesi günü cezaevinden çıkacağı öğrenildi. Serengil, üç günlük veda öncesi sosyal medya hesabından “Sizi seviyorum. Diğer program arkadaşlarım, sanatçı dostlarım, büyüklerim ve size; arkamda durduğunuz için her an teşekkür ederim. Hoşça kalın...” notunu düştü.