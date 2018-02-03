Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenen programa sanatçının babası İsmail Hakkı Manço, eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile yüzlerce seveni katıldı. “Her şeyin başı Barış” diyen Lale Manço, “2019 Türkiye’de Barış Manço yılı olsun” temennisinde bulundu. Doğukan Manço “Barış Manço sevgisi giderek büyüyor. Bir daha böyle bir insan gelmez bu dünyaya. Bu etkinlikler de bunu gösteriyor. Ne kadar güzel ki, herkes ona sahip çıkıyor” diye konuştu. Manço’nun Kadıköy Moda’daki müzeye çevrilen evi, gece geç saatlere kadar ziyaretçi akınına uğradı.