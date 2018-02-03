Grammy ödüllü şarkıcının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kendisinin sağlık problemleri yaşadığı bu nedenle Joanne Dünya Turnesi’nin Avrupa ayağındaki 10 konserinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada bilet sahiplerinin 6 Şubat’tan itibaren bilet paralarını geri alabilecekleri belirtildi.
Lady Gaga Avrupa’daki konserlerini iptal etti
03.02.2018 - 21:10 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 21:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’li şarkıcı Lady Gaga sağlık problemleri nedeniyle "Joanne Dünya Turnesi’nin" Avrupa ayağındaki 10 konserini iptal etti.
Etiketler : Lady Gaga,Avrupa konserleri,
541149 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/541149.aspx
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