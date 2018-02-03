Grammy ödüllü şarkıcının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kendisinin sağlık problemleri yaşadığı bu nedenle Joanne Dünya Turnesi’nin Avrupa ayağındaki 10 konserinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada bilet sahiplerinin 6 Şubat’tan itibaren bilet paralarını geri alabilecekleri belirtildi.