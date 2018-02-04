Böylece şarkıcı bu ay Avrupa’da konser veremeyecek. Turu organize eden Live Nation, 31 yaşındaki şarkıcının şiddetli ağrılar içinde olduğunu ve canlı performans sergileyebilecek durumda olmadığını bildirdi. Ünlü şarkıcıda fibromyalgia denilen lif dokusu iltihabı var. Lady Gaga, 6 ay önce de aynı rahatsızlık sebebiyle bazı konserlerini iptal etmişti. Twitter’dan açıklama yapan şarkıcı, “Öyle bitap durumdayım ki bunu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum” ifadesini kullandı.
Lady Gaga’nın Avrupa turu iptal
04.02.2018 - 06:45 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, hastalığı sebebiyle dünya turundaki son 10 konseri iptal etti.
Etiketler : lady gaga,avrupa,
541208 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/541208.aspx
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