Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece şarkıcı bu ay Avrupa’da konser veremeyecek. Turu organize eden Live Nation, 31 yaşındaki şarkıcının şiddetli ağrılar içinde olduğunu ve canlı performans sergileyebilecek durumda olmadığını bildirdi. Ünlü şarkıcıda fibromyalgia denilen lif dokusu iltihabı var. Lady Gaga, 6 ay önce de aynı rahatsızlık sebebiyle bazı konserlerini iptal etmişti. Twitter’dan açıklama yapan şarkıcı, “Öyle bitap durumdayım ki bunu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum” ifadesini kullandı.