Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü 'Alacakaranlık' serisinde canlandırdığı vampir Edward rolü ile şöhrete kavuşan ünlü aktör Robert Pattinson'un Müslüman olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından Robert Pattinson Müslüman mı oldu? Robert Pattinson kimdir, kaç yaşındadır? soruları merakla araştırılmaya başlandı. Peki ünlü yıldız Robert Pattinson Müslüman mı oldu açıklamalarına ne yanıt verdi? İşte detaylar...

Robert Pattinson Müslüman mı oldu?

'Alacakaranlık' serisiyle ünlenen oyuncu Robert Pattinson'ın müslüman olduğunu söylediği açıklaması ortaya çıktı.Ortaya çıkan iddialara göre oyuncu Robert Pattinson, verdiği bir röportajda müslüman olduğunu söylemişti. Ancak, New York Times'a müslüman olduğu yönüyle ilgili yaptığı açıklamalar sızdırılmış.

İşte bir zamanlar 'Alacakaranlık' serisiyle ön plana çıkan Pattison'un yayınlanmayan o açıklaması:

"2010'da Los Angeles'ta gezerken gördüğüm bir camiye girince hayatım değişti. Çok pozitif ve meraklıydım. İslam hakkında araştırmayı ve daha çok şeyler öğrenmek istemiştim. Oradan çıkınca hemen İngilizce bir Kur'an-ı Kerim alıp okudum. Okumaya başlar başlamaz farkettim ki... Vaov! İşte bu hakikat. Ancak iş yoğunluğum nedeniyle İslamiyet'le ilgili incelemelerim yarım kaldı."

ROBERT PATTİSON KİMDİR?

Robert Thomas Pattinson, 13 Mayıs 1986 tarihinde, Londra, İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi Clare modellik ajansında çalışıyor, babası Richard Pattinson ise araba ihtal ediyordu. Lizzy ve Victoria isimli iki ablası vardır. Pattinson, Tower House ve de Harrodian okullarında eğitim gördü; ilk tiyatro eğitimini ise burada okurken, Barnes Theatre Company'ye katılarak aldı.

2004 yılında, 20 yaşındayken modellik yapmaya başlayan Pattinson, Hackett'in 2007 sonbahar koleksiyonunda modellik yapmaya kadar uzanan başarılı bir grafik çizmesine rağmen bu mesleği 2008 yılında bıraktı. Gerekçe olarak ise "Artık fazla kaslı ve erkeksi olduğunu, eskisi gibi ilgi çekmediğini" belirtti.

Pattinson, ilk oyunculuk deneyimini, 2004 yılında Ring of the Nibelungs'daki yardımcı oyuncu rolü ile yaşadı. Eski bir efsanenin uyarlaması olan bu filmin ardından, Vanity Fiar'de ufak bir rolde yer aldı; fakat koleksiyoner versiyonu dvd'lerin dışında sinema versiyonunda görülmedi. 2005 yılında, The Woman Before adlı tiyatro oyununun kadrosuna girmeyi başarsa da birkaç oyundan sonra kovuldu.

Asıl çıkışını, 2003 yılında Harry Potter ve Ateş Kadehi adlı filmde, Cedric Diggory rolü ile yapan başarılı oyuncu, 2005 yılının "Geleceğin İngiliz Yıldızı" ödülünü kazandı. Bu filmdeki başarılı rolü, Twilight serisindeki Edward Cullen karakterini canlandırmasını sağladı.

Stephenie Meyer tarafından yazılan ve üç kitaptan oluşan Twilight serisinin, aynı adı taşıyan filmlerinde rol olan Cullen, 21 Kasım 2008 tarihinde vizyona giren serinin ilk filmi Twilight (Alacakaranlık) sayesinde, kısa sürede popüler gençlik ikonlarından berisi haline geldi. Serinin devam filmleri olan New Moon (Yeni Ay) ve Eclipse (Tutulma)'da da rol alan başarılı oyuncu, serinin bu üç filminde, çoğu MTV ve Teen Choice olmak üzere 17 ödül kazandı. Serinin iki parça halinde 2011 ve 2012'de yayınlanacak olan son kısmı The Twilight Saga; Breaking Dawn'ın çekimleri 2010 yılının sonlarına doğru iki film olacak şekilde Twilight Saga:Breaking Dawn Part 1 ve The Twilight Saga:Breaking Dawn Part 2 diye çekildi.

Twilight'ın ardından Little Ashes adlı filmde Salvador Dalí'nin gençliğini canlandırdı ve de The Summer House adlı bir kısa filme imza attı. 22 Şubat 2009 tarihindeki 81. Akademi Ödülleri'nde sunuculuk da yapan Pattinson'in adına, Rovelver Yapım tarafından Robsessed adlı bir belgesel hazırlandı.

Gitar ve piyano çalan, beste yapan Pattinson, Twilight'ın soundtrack'inde bulunan Never Think ve de Let Me Sign adlı şarkıları da seslendirdi. 2008 yılında, People dergisi tarafından yaşayan en seksi erkeklerden birisi seçilen oyuncu, Los Angeles'da yaşıyor. Halen Twilight serisindeki rol arkadaşı Kristen Stewart ile beraber olan Pattinson, ilişkisini medyanın uzağında, gözlerden ırak olarak yaşamayı tercih ediyor. Pattinson 2013 Temmuz ayında ilişkilerini bitirmiştir.

Pattinson'un gelecekteki projeleri arasında Bel Ami, Water For Elephants, Unbound Captives, ve de The Twilight Saga: Breaking Dawn Part I ve II bulunmakta.

ROBERT PATTİSON'UN OYNADIĞI FİLMLER

2004 - Vanity Fair

2004 - Ring of the Nibelungs

2005 - Harry Potter and the Goblet of Fire

2006 - Haunted Airman, TheThe Haunted Airman

2007 - Bad Mother's Handbook,

2007 - Harry Potter and the Order of the Phoenix

2008 - How to Be

2008 - Twilight

2009 - Little Ashes

2009 - Twilight Saga: New Moon

2010 - Remember Me

2010 - Twilight Saga: Eclipse

2011 - Bel Ami

2011 - Water for Elephants

2011 - The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1

2012 - The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2

2012 - Unbound Captives

2012 – Cosmopolis

2013 - The Rover

2013 - Mission: Blacklist

2013 - Queen of the Desert