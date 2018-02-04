Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takvim Gazetesi'nin özel haberine göre yıllar önce Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu sahnesindeki konserinde boş koltuklara şarkı söyleyen Hadise'nin sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yedi. Önümüzdeki ay ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek olan şarkıcının 7 yıl önceki talihsizliği bir daha yaşamamak için yaptığı uyanıklık gün yüzüne çıktı. Öyle ki ünlü popçunun 17 Mart 2018 tarihinde vereceği konserin daha önce ertelendiği öğrenildi.

ÇALIŞMALAR BOŞA GİTTİ



Yetkililerle 4 Kasım 2017 tarihi için anlaşma imzalayan Hadise, konser gününden haftalar önce de hem kendi ekibiyle hem de özel olarak yurt dışından getirttiği dansçılarla çalışmaya başladı. Ancak satışa çıkarılan biletlere ilgi olmayınca şarkıcı, hüsrana uğradı. Boş koltuklara söylemek istemeyen popçu, soyadının hakkını verip açıkgözlülük yaptı ve karizmasını kurtardı.

5 LİRAYA KONSER BİLETİ



"Ben Bostancı'daki ilk konserimde bomboş bir salona şarkı söyleyeceksem, sahneye hiç çıkmam daha iyi" diyen Hadise, konseri iptal etti.