Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçıyı gecede sevenlerinin yanı sıra eşi Didem Şahin, arkadaşları Zeynep Mansur ve Elif Güvendik de yalnız bırakmadı. Şahin, yepyeni 10 besteden oluşan albümünü yayınlamak için çok çalıştığını ve sabırsızlandığı söyledi.