Sanatçıyı gecede sevenlerinin yanı sıra eşi Didem Şahin, arkadaşları Zeynep Mansur ve Elif Güvendik de yalnız bırakmadı. Şahin, yepyeni 10 besteden oluşan albümünü yayınlamak için çok çalıştığını ve sabırsızlandığı söyledi.

 