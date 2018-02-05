Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye'de 2018 şampiyonu bu akşam yapılan final karşılaşmalarının ardından belli oldu. 6 finalistin yarıştığı akşamda oldukça zorlu ve heyecanlı geçen mücadeleler sonucunda yapılan halk oylaması sonucu kazanan isim belirlendi. 2018 O Ses Türkiye'nin şampiyonu Lütfiye Özipek oldu. İşte, O Ses Türkiye 2018 finali ile ilgili detaylar...

O Ses Türkiye 2018 yarışması bu akşam gerçekleştirilen final gecesi ile son buluyor. 6 kişinin yarışıtığı finalde, Gökhan'ın takımdan Lütfiye Özipek ve Yener-Ümit, Murat Boz'un takımından Aydan Kahraman,Nihat Mugil,Hadise'nin takımından Oğulcan,Yıldız Tilbe'nin takımından ise Ceren finalde yarışıyor. Final akşamının sonunda rakiblerinden daha çok oy alan Lütfiye Özipek şampiyon oldu.

İşte O Ses Türkiye’nin 2018 finalistleri:

1- Lütfiye Özipek

2-Yener Bulut-Ömer Durak

3-Aydan Kahraman

4-Nihat Mugil

5-Ceren Düzova

6-Oğulcan Bolcan