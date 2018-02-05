Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezen Aksu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sessiz kalınca internet kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Resmî sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek veren herhangi bir paylaşımda bulunmayan Aksu'ya sevenleri ve takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamayan Aksu, tüm hesaplarını kapattı.

(Akşam)