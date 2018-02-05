Sezen Aksu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sessiz kalınca internet kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Resmî sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek veren herhangi bir paylaşımda bulunmayan Aksu'ya sevenleri ve takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamayan Aksu, tüm hesaplarını kapattı.
(Akşam)
Sezen Aksu tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
05.02.2018 - 09:52 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Resmi sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek veren herhangi bir paylaşımda bulunmayan Aksu'ya sevenleri ve takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamayan Aksu, tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.
Sezen Aksu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sessiz kalınca internet kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Resmî sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek veren herhangi bir paylaşımda bulunmayan Aksu'ya sevenleri ve takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamayan Aksu, tüm hesaplarını kapattı.
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541461 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/541461.aspx
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