Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü merakta bırakan anlara sahne olmuş dizinin final sahnesinde Hurşit ölecek mi sorusu izleyici tarafından merak edilmişti. Bu haftaki bölüm öncesi izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı.



Dizinin normal seyrinde pazar günleri ve en geç pazar akşamı yayınlanan yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi.



Bunun ardından ATV'nin yayın akışındaki değişiklik dikkat çekti.



6 Şubat salı gününün yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine Gençlerbirliği - Beşiktaş Türkiye Kupası karşılaşmasının yer aldığı gözüküyor.