Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazarda şarkı söyleyip mandalina satarken paylaştığı videosuyla fenomen olan Veysel Mutlu'nun şöhreti sınırları aştı.

25. SIRADA YER ALIYOR

Yapımcı Polat Yağcı'nın anlaşarak ilk şarkısı 'Vay Delikanlı Gönlüm'ü yayınladığı Mandalinacı Veysel'in klibi Youtube'un 'En Çok İzlenen 100' listesine 25'inci sıradan girdi.

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

HT Magazin'in haberine göre, Veysel, Bruno Mars ve Enrique Iglesias gibi ünlü isimlerle zirveyi paylaşırken Taylor Swift, Rita Ora gibi dünya yıldızlarını ise geride bıraktı.