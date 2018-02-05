Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'ın gençlik festivallerinden olan ‘Selfy Whitefest 2018’'in ikinci etabındaki ilk gecede Hande Yener sahne aldı. Hayranlarıyla bir otelin konser salonunda buluşan Yener, sahne öncesi yaptığı açıklamada "Çok zor günler geçiriyoruz" dedi. Yener, "Sınırda Mehmetçiğimiz bizler için savaşıyor. Yine çok şehidimiz var; aslında gönül hiçbir şey yapmak istemiyor, ama bir taraftan işimiz gereği devam ediyoruz. Bugün de öğrencilerimize moral için bu konseri veriyorum, sesimizi de kimse kesememeli diye düşünüyorum. Kalbim şehitlerimizle; gündemde şehitlerimizden başka bir şey olmamalı. Bence gerisi teferruat, ben teferruatım. Maalesef gündem can yakıyorken hiçbirimize ne kendi özel hayatımızı ne de başkalarının günlük basit konularını konuşmayı yakıştırıyorum. Umarım yayınlarımızda da şehit ailelerine önem verilir, onlardan bahsedilir” dedi.

Konuşmasının ardından sahneye 'Bakıcaz Artık' şarkısıyla çıkan Yener'e erkek ve kadın dansçılar eşlik etti. Yener 2 saat süren konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.