Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil, cuma günü cezaevine girmişti. Cezasını çeken Serengil, bu sabah tahliye oldu.

Seren Serengil'in yanında şarkıcı Yaşar İpek vardı. Ünlü sunucu ve şarkıcı, hiç bir açıklama yapmadan aracıyla cezaevinden uzaklaştı.

"SİZİ ÇOK ÖZLEDİM"

Seren Serengil, hapisten çıktıktan sonra yaptığı ilk sosyal medya paylaşımına, "Allah'ım bir sağlık bilirdim bir de özgürlüğü öğrendim.Bu ikisinden kimseyi yoksun bırakma. Sizi de çok özledim. Programa yetişmeye çalışıyorum inşallah yetişirim" notunu yazdı.