Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

36 yaşında aldığı fazla uyku hapları nedeniyle ölen ve ölümü yıllar sonra bile şüpheli olarak görülen Monroe'nun çekildiği son fotoğraflar bugün yeniden gün yüzüne çıktı.

AYLA FİLMİNDEKİ SAHNE ZİHİNLERE KAZINDI

Kore Savaşı'nda Mehmetçik ve bir kız çocuğunun hikâyesini konu alan Ayla filminde de canlandırılan Monroe'nun Türkiye'de milyonlarca hayranı bulunuyor. Filmde asker Ali, Monroe hayranı. Kore'de askerlere moral için gelen Monroe'yu izlemeyi çok isteyen Ali, görev çıktığı için bu fırsatı kaçırıyor. Siperde, tam da Monroe'nun farklı bir noktada askerlere şarkı söylediği sırada vuruluyor. Detay ise, Ali'nin elindeki Monroe fotoğrafı.

İŞTE MONROE'NUN SON FOTOĞRAFLARI: