Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Marcus kimdir? Survivor 10 Şubat akşamı izleyicisi ile buluşacak. Aylar öncesinden netleşen ünlüler takımının tam kadrosunun da yayınlanmasının ardından gözler gönüllüler takımına çevrilmişti. Acun Ilıcalı gönüllüler takımını sosyal medya hesabından yayınlandı. Gönüllüler takımından dikkat çeken isim Marcus oldu. Herkes Marcus kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, gerçek adı ne? diye aratır oldu. Peki milyonların merak ettiği isim Marcus kim? İşte Survivor Marcus hakkında merak edilenler

SURVİVOR MARCUS KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamlamıştır. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirmiş.

Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisi.

Her şeyi geride bırakıp Survivor’a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermiştir;

“Evi ve yaşamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de çabası ama şu an zaman macera zamanı”

Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle lüks yaşamı, farklı stil ve yaşam tarzının yanı sıra sosyal medya hesaplarından paylaştığı vahşi hayvanlar ile olan resimleri Yiğit Marcus Aral'ı bir hayli ilginç kılılyor.