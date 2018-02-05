Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Gamze Aksu kimdir? Survivor gönüllüler takımı fragmanı yayınlandı. Milyonlar günlerdir bunu merak ediyordu. Yayınlanan tanıtımın ardından Gamze Aksu kimdir aramaları başladı. Survivor'da yarışacak olan yarışmacı meğer Recep İvedik'in filminde de rol almış. Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteri ile Survivor yarışmasına katılan Gamze, bu sene gerçek yarışma ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, Survivor Gamze Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Gamze hakkında merak edilenler...

SURVİVOR GAMZE AKSU KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu 3 yaşındayken artistik jimnastiğe başladı. Tam 14 yıl bu sporu devam ettiren Aksu, daha sonra kule atlama sporu yapmaya başlamıştır. Modern Dans Bölümü’ne giren güzel oyuncu, sakatlanma yaşayınca Opera Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir’de Paprika Grubu’nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söylemiştir. Paprika ile İzmir’de, İstanbul’da ve sahil bölgelerinde konserler vermiştir.

Yalan Dünya dizisine konuk oyuncu olarak katılan yetenekli oyuncu kliplerde ve reklamlarda rol almıştır. Son olarak Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteriyle ilk kez bir sinema filminde rol almıştır.

Güzel oyuncu Gamze Aksu 1,75 boyunda ve 57 Kg ağırlığındadır