Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksiyonun eksik olmadığı başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yok mu? yayınlandığı ilk günden beri her bölümünde ayrı bir heyecan ayrı bir merak uyandıran başarılı dizi EDHO yeni bölüm ne zaman? pazar günleri muhakak yayınlanan yeni bölüm fragmanı bu hafta yayınlanamadı. İzleyicinin aklında takılı kalan Hurşit ölecek mi? sorusu bu hafta da cevapsız kalacak. ATV 6 Şubat yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer almıyor. EDHO'nun güçlü rakipleri Ufak Tefek Cinayetler ve Kadın dizileri reyting savaşında baş başa kaldı. Peki EDHO neden yok? ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dair A'dan Z'ye her ayrıntı haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü merakta bırakan anlara sahne olmuş, dizinin final sahnesinde Hurşit ölecek mi sorusu izleyici tarafından merak edilmişti. Bu haftaki bölüm öncesi izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı.

EDHO NEDEN YOK?

Dizinin normal seyrinde pazar günleri ve en geç pazar akşamı yayınlanan yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi.Bunun ardından ATV'nin yayın akışındaki değişiklik dikkat. Çekti 6 Şubat salı gününün yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine Gençlerbirliği - Beşiktaş Türkiye Kupası karşılaşmasının yer aldığı gözüküyor.

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her bölümü izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanmayacağı söyleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve ATV 6 Şubat yayın akışında Gençlerbirliği - Beşiktaş Türkiye Kupası maçının yer alması bu hafta ekrana gelmeyeceğini gösteriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89.son bölümü ile heyecanı yine doruklara çıkaran dizinin 13 Şubat Salı günü yeni bölümü ile geri dönmesi bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.