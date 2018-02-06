Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış turizminin gözde merkezi Bursa Uludağ’da düzenlenen gençlik festivalli ‘Selfy Whitefest 2018’’de şarkıcı Hande Yener sahne aldı. Hayranlarıyla bir otelin konser salonunda buluşan Yener, sahne öncesi yaptığı açıklamada “Çok zor günler geçiriyoruz” dedi. Yener, “Sınırda Mehmetçiğimiz bizler için savaşıyor. Yine çok şehidimiz var; aslında gönül hiçbir şey yapmak istemiyor, fakat bir taraftan işimiz gereği devam ediyoruz. Bugün de öğrencilerimize moral için bu konseri veriyorum. Sesimizi de kimse kesememeli diye düşünüyorum. Kalbim şehitlerimizle; gündemde şehitlerimizden başka bir şey olmamalı. Bence gerisi teferruat, ben teferruatım. Maalesef gündem can yakıyorken hiçbirimize ne kendi özel hayatımızı ne de başkalarının günlük basit konularını konuşmayı yakıştırıyorum. Umarım yayınlarımızda da şehit ailelerine önem verilir, onlardan bahsedilir. Klavye kahramanlığını geçip, gerçekten bağrımıza bastığımızı ve bugünlerde bir arada olduğumuzu göstermek istiyoruz. Önemli olan vatan. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalan ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.