Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam'ın haberine göre programın galibi Gökhan Özoğuz’un takımındaki Lütfiye Özipek oldu.

Tilbe yayında ilginç bir açıklamada bulundu. Özoğuz’la haklarında sürekli olarak tartıştıkları yönünde haberler çıkan Tilbe, Acun Ilıcalı’ya "Kendi başıma yapabileceğim bir program istiyorum senden" diyerek şaşırttı.

Acun Ilıcalı'nın bu sene bazı O Ses'leri sunmamasına da atıfta bulunan Yıldız Tilbe: 'Sen oldun mu perfonması iki kat artıyor Acun' dedi. Yıldız Tilbe'nin yeni sezonda jüri koltuğunda olup olmayacağı merak ediliyor.