Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her fırsatta bir gün dünya starı olacağını söyleyen Aleyna Tilki yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Tilki, sosyal medya hesabından çok büyük bir laf etti.

"BAŞARILI OLMAK İSTEYEN BENİMLE İYİ ANLAŞMALI"

"Başarılı olmak için kimseyle iyi anlaşmak zorunda değilim" diyen genç popçu, çok iddialı bir laf ederek "Ama başarılı olmak isteyen, benimle iyi anlaşmalı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YİNE GÜNDEM OLDU

Aleyna Tilki'nin yaptığı bu çıkışa sosyal medya kullanıcılarından olumlu veya olumsuz bir çok yorum geldi.