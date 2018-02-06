Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Nez, oyuncu Eylem Server Ünüvar ile geçen yıl nikâh masasına oturmuştu. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşme kararı alan Nez, aradığı mutluluğu bulamadı ve eşinden tek celsede boşandı.

"10 AYDIR ZATEN AYRIYIZ"

Nez haberi sosyal medya hesabından, ''Herkes için güzel başlangıçlar olsun'' notuyla duyurdu. Nez, ''Evet bugün boşandım. Evlilik kurumu saygı duyulması gerekir. Bu boşanmanın altında gerçekten bir şey yok. Evlendikten sonra Londra'ya taşınmıştım. Ama ben 10 ay önce geri döndüm ve boşanma süreci bu sürede başlamıştı. 10 aydır ayrıyız o Londra'daydı. Anlaşamayınca davayı açtım ve böyle öncesinde arkadaş olup boşanma olunca iki medeni insan gibi anlaşıyorsunuz. Görüyoruz neler oluyor ülkede. Biz karşılıklı olarak anlaştık ve dost kaldık.'' dedi.

YENİDEN EVLİLİK İÇİN "ÇOK ERKEN" DEDİ

Nez, ''Yeniden evlilik düşünür müsünüz?'' sorusuna ise, ''Bunları konuşmak için çok erken.'' yanıtını verdi.

Hürriyet