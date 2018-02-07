Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Nicole Kidman bir tabak dolusu kurtçuğu yedi. Uzak Doğu mutfağında sıkça tüketilen kurtçukların tadını soranlara da şöyle söyledi: 'Tüylü birer fındık.' Kidman dünyada bu tarz kurtçukları yiyen 2 milyon kişiden biri olduğunu söyledi. Hollywood dünyasının önemli isimlerinden olan Nicole Kidman, canlı canlı solucan ve böcek yedi. Kidman'ın böcek yerken rahatlığı dikkat çekti, izleyenler ise dehşete kapıldı. Oscar ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman'ın canlı böcek yemesi izleyenleri şaşkınlığa düşürdü.



RAHAT TAVRI OLDUKÇA ŞAŞIRTTI

Oldukça rahat bir şekilde canlı solucanları ve böcekleri yiyerek dikkatleri üzerine çeken Kidman, bir yandan da böceklerin lezzetiyle ilgili yorumlarda bulundu.

