Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Berkant'ın uğruna 'Samanyolu'nu yazdığı Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Serpil Örümcer şimdi Bakırköy'de bir takıcıda tezgahtarlık yapıyor.

PERİŞAN HALDE YAŞIYOR

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Serpil Örümcer'in son hali yürekleri sızlatıyor. Şarkıcı Berkant'ın uğruna Samanyolu'nu yazdığı ünlü oyuncu yıllar sonra ekranlardan uzak, perişan halde yaşıyor.

KIZI VE TORUNU İÇİN ÇIRPINIYOR

Geçim sıkıntısı yaşayan Serpil Örümcer kızı ve torununa bakmak için çeşitli işlerde çalışıyor. Daha önce 'Renkli Sayfalar' programında Örümcer'in rutubetten dökülen evinin görüntüleri yayınlanmıştı. Örümcer yaşadığı hayatı "Rüyamda görsem inanmazdım. Ne oldum deme ne olacağım de" diyerek özetlemişti.