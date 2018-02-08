Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhan Gencebay, Fuat Güner, Suat Suna, Ahmet Selçuk İlkan ve Recep Ergül, düzenledikleri toplantı ile MESAM yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Gencebay'ın Etiler'deki çalışma ofisinde bir araya gelen 5 sanatçı adına açıklamayı Gencebay yaptı. Gencebay, "Arif Sağ yarım asırdan fazladır dostumdu, bu dostluk artık bitmiştir. Son zamanlarda basına verdiği demeçlerde şahsıma hakaret eden, son derece saygısız ve gerçek dışı, saçma sapan, art niyetle verdiği bilgilerden dolayı, bu dostluğu kendisi bitirmiştir. Kendisine sağlıklar diliyorum" dedi. İstifa dilekçesinin maksatlı olarak sızdırıldığını vurgulayan Gencebay, "Etnik ve mezhepsel şeylerin gündeme getirilmesi utanç verici. Çok büyük gönül kırıcı" şeklinde konuştu.