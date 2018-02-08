Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Recep İvedik film serilerinde büyük başarı yakalayan Şahan Gökbakar, yeni filmi Kayahan için tehlike çanlarının çalındığı iddia edildi.

ŞAHAN ÇOK GERGİNDİ

Şahan Gökbakar, Kayhan adlı filminin ilk galasını yaptı. Galaya sadece Gökbakar'ın çocukluk arkadaşı Mustafa Ceceli ile komşusu Engin Altan Düzyatan ve Murat Cemcir gibi isimler katıldı. Şahan'ın gerginliği yüzüne yansıdı.

FİLMİNDEN ÜMİTLİ DEĞİL

Şahan Gökbakara'a "Yeni filminizden beklentiniz nedir?" diye soruldu. Ünlü komedyen, Recep İvedik'teki başarısı kadar büyük bir başarı beklemediğini söyledi. (Haberler.com)