Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gecede konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin “Bu aile, 700 yıl bu toprakları bir arada tutmuş o yüzden sizlere gerçekten minnet duymalıyız. Bugün de bunun bir nişanesini yaşıyoruz. Bu nedenle gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da Sultan 2. Abdülhamid Han’ı vefatının 100. yılında bir hafta sürecek bir dizi etkinlikle anacaklarını belirterek, yurt dışında uzun yıllar büyük sıkıntılar çeken Osmanlı Hanedanı ailesine de davetlerini kırmadığı için teşekkür etti. Yemeğe, Osmanlı Hanedanı Aile Reisi Harun Osmanoğlu ile yurt içi ve yurt dışında yaşayan 28 aile üyesi katıldı.