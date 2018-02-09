Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kangren hastalığı yüzünden sağ bacağı kesilen ve tedavi gören Menteş’e destek vermek hedefiyle birçok ünlü isim de geceye katıldı. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yalçın Menteş’e Saygı” gecesine ünlü isimler Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Müfit Can Saçıntı sohbetleriyle; Soner Olgun ve Onur Akın da sevilen şarkılarıyla katkıda bulundu. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşayan Menteş “Sanatçı arkadaşlarıma destek oldukları için teşekkür ediyorum. Sağlığım çok iyi. Terapilerim devam ediyor” dedi.