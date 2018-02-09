Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Kalpsiz” adlı şarkısına Japonya’da klip çekeceğini ifade eden Kurtoğlu “Tokyo’ya gideceğiz. Zaten benim gözlerim de Japonlar gibi çekik, makyajla biraz daha çekik hâle getireceğim” dedi. İki oğlu bulunan Aydın Kurtoğlu, çocuklarıyla birlikte çizgi film izlediğini anlattı. Okul yıllarında ders notları sebebiyle babası Cengiz Kurtoğlu’ndan çok fırça yediğini vurgulayan Aydın Kurtoğlu, “Derslerim çok kötüydü. Lise 1’de çarpım tablosunu daha yeni sökmeye başlamıştım. Karneler havada uçuşurdu hep. ‘Bu ne lan’ diye alıp atardı karneyi havaya. Çok tembel bir öğrenciydim, felakettim. Karnedeki 1’leri 3’e çevirmeye çalışırdım. Hiç takdir, teşekkür almadım” diye konuştu.