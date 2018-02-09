Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Erbil, traktör üzerinde çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 61 yaşındaki şovmen, Instagram'da yayınladığı kareye, "Kusura bakmayın asfalt çalışmam var" notunu düştü. Her yaptığı olay olan Mehmet Ali Erbil’in bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.