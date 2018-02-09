Mehmet Ali Erbil, traktör üzerinde çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 61 yaşındaki şovmen, Instagram'da yayınladığı kareye, "Kusura bakmayın asfalt çalışmam var" notunu düştü. Her yaptığı olay olan Mehmet Ali Erbil’in bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Mehmet Ali Erbil asfalt çalışmasında!
09.02.2018 - 19:05 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini güldürdü.
Etiketler : Şovmen Mehmet Ali Erbil,mali,sosyal medya,
542516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/542516.aspx
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